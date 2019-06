Colpo di scena al Grande Fratello Vip, a condurlo sarà un uomo: ecco il nome. È un personaggio noto in tv.

Il Grande Fratello 16 si è appena concluso con la vittoria di Martina Nasoni, ma c’è già chi pensa alla versione Vip del reality più spiato della tv. All’interno della Casa infatti saranno chiusi concorrenti famosi, a differenza dell’edizione Nip, in cui i vip ‘si mischiano’ alla gente comune. Ebbene, il Grande Fratello tornerà anche quest’anno nella versione dedicata ai vip. Ma se il cast è ancora top secret, sembra essere sempre più accreditata la voce sul conduttore. Ebbene sì, al timone del reality ci sarebbe un uomo, secondo quanto riportato da 361Magazine. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello Vip, arriva il primo conduttore uomo: Alfonso Singnorini

361Magazine non ha dubbi: sarà un uomo a condurre il Grande Fratello Vip. Sebbene il nome di Ilary Blasi sembrava essere il più ‘gettonato’, oggi tutti i riflettori sono puntati su Alfonso Signorini. Secondo le ultime indiscrezioni il giornalista tornerò al GF, ma in una veste del tutto nuova! Non più opinionista del reality, ma conduttore. Un ruolo principale insomma, che rivoluzionerebbe il programma. Il Grande Fratello infatti è stato sempre condotto da donne. Ma, se Alfonso Signorini sarà alla guida del programma, chi saranno dunque gli opinionisti? Di questo non si sa ancora nulla. Quel che è certo, è che si prospetta un periodo davvero florido per il direttore di Chi, che dovrebbe avere un ruolo fondamentale anche in un altro programma storico di Canale 5. In attesa di conferme ufficiali, ci prepariamo a una nuova scoppiettante avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia.

