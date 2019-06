Dopo la vittoria di Martina Nasoni al Grande Fratello 16 cosa sarà accaduto dopo la finale con Daniele Dal Moro? Ecco spiegato tutto.

Dopo ben dieci puntate, ieri sera è andata in onda la Finale del Grande Fratello. Nell’ultimo appuntamento del famoso reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso è accaduto un po’ di tutto. E, d’altra parte, non avevamo alcun dubbio. Tantissime, infatti, sono state le sorprese. E i colpi di scena. A partire dallo scontro tra Francesca De André e Taylor Mega. Fino all’incontro tra Gianmarco e sua madre. Ma non è finita qui. Perché, come svelato in un nostro recente articolo, nella puntata di ieri sera è stato decretato anche il vincitore. A trionfare in questa sedicesima edizione del Grande Fratello 16 è, infatti, Martina Nasoni.

Grande Fratello 16, cos’è accaduto tra Martina e Daniele dopo la finale?

All’interno della casa del Grande Fratello, Martina Nasoni ha legato un po’ con tutti. Ed, in particolare modo, con Daniele Dal Moro. Sembrava che all’inizio ci fosse feeling tra i due ragazzi, ma non è stato affatto così. Il carattere esuberante di Martina, poco piaceva a Daniele. Proprio per questo, i due giovani ragazzi hanno spesso litigato all’interno della casa. L’ultimo litigio, infatti, è avvenuto addirittura pochi giorni prima dell’ultima puntata. Ma dopo la finale del Grande Fratello, la domanda sorge però spontanea. Cosa sarà accaduto tra Martina e Daniele? I due saranno riusciti a chiarire i loro dissapori? Beh, la risposta è sì. Infatti, stando a quanto mostrato in alcune stories sul profilo Instagram del ragazzo, sembra che i due abbiano trascorso del tempo insieme. In suddette immagini, infatti, Martina e Daniele appaiono nello stesso tempo. E, tra l’altro, più complici che mai. Gatta ci cova? Beh, non ci resta che attendere ulteriori notizie.

