La conduzione di Tiberio Timperi alla Vita in Diretta potrebbe non essere riconfermata e lui non ha affatto gradito il motivo.

Tiberio Timperi è un conduttore televisivo con una lunghissima esperienza. Piace al pubblico per il suo aspetto rassicurante, l’allegria e la qualità con cui conduce i suoi programmi. Eppure, reduce dall’esperienza con La vita in diretta sembra che non sarà confermato il prossimo anno. La decisione dei dirigenti Rai potrebbe essere dovuta ad un cambiamento nel programma nella speranza che gli ascolti si alzino. Alla conduzione sembra che non sarà riconfermata neanche la conduttrice Francesca Fialdini e sembra che successori suoi e di Timperi potrebbero essere Alberto Matano, conduttore TG e visto recentemente come opinionista a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Raiuno, Milo Infante, conduttore dei pomeriggi RAI e Lorella Cuccarini, la conduttrice TV e attrice di musical teatrali.

Potrebbero interessarti anche:

Tiberio Timperi, Vita in Diretta: svelato il motivo della sua assenza

Secondo Timperi però la scelta di Rai 1 non è dovuta a un semplice cambiamento fisiologico ma a una svolta della RAI verso uno show più drammatico. Infatti attualmente vanno molto di moda i talk show in cui si racconta di delitti efferati o di azioni poco raccomandabili, con particolare insistenza sui dettagli più cruenti e scabrosi. Questo tipo di conduzione non è proprio quella di timperi, che su Instagram condivide le parole di Marco Balich nelle quali si rivede. secondo Timperi serve ormai cinismo per poter lavorare in tv e puntare sul lato più squallido delle persone e questo non gli appartiene. Infatti secondo lui il bello della televisione è proprio poter raccontare la bellezza della vita e dell’essere umano. Come dargli torto? In un mondo sempre più egoista e crudele chi non ama trovare uno sfogo in un programma rassicurante e allegro, anche solo per poter staccare dai problemi lavorativi e personali di tutti i giorni! Anche se non ci sono voci ufficiali pare che la sostituzione di Tiberio Timperi sia confermata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiberio Timperi (@ttimperi) in data: 9 Giu 2019 alle ore 1:14 PDT

Per restare aggiornato sulle vicende Rai CLICCA QUI!