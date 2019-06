Caterina Balivo è stata paragonata alla nota conduttrice Barbara D’Urso: la sua risposta ha spiazzato i suoi fan. Scopriamo insieme come ha replicato.

La bella conduttrice Caterina Balivo continua ad intrattenere gli spettatori del piccolo schermo con il programma “Vieni da Me”. Dopo aver condotto per 5 anni consecutivi su Rai 2 “Detto Fatto”, la conduttrice è approdata su Rai 1 per presentare il suo programma di punta attuale. La trasmissione insieme a lei ha denotato un notevole successo. Merito dovuto sicuramente anche agli ospiti che ogni giorno la conduttrice intervista nel corso dei suoi one to one con la cosiddetta cassettiera, dai cui cassetti sbucano oggetti, lettere e tanto altro che fa sbottonare, emozionare e riflettere gli ospiti che vengono portati in studio ogni giorno dal lunedì al venerdì nell’orario successivo al Tg di ora di pranzo su Rai 1.

Caterina Balivo paragonata alla D’Urso: la sua risposta spiazza tutti

E’ dall’inizio della stagione che questo programma viene premiato dai telespettatori, che sia sui social network come Instagram che grazie ai dati d’ascolto, premiano il programma di Caterina Balivo che ha alle sue spalle un enorme lavoro di redazione e di gruppo, per far sì che da ogni ospite portato in onda vengano fuori delle storie e dichiarazioni sempre nuove e coinvolgenti per i telespettatori a casa. Oggi la bella e brava conduttrice napoletana ha postato su Instagram un’immagine che la vede ritratta con sua figlia, commentando nella didascalia il fatto che questa sia proprio una bella giornata, migliorata anche dai dati d’ascolto della puntata di ieri di Vieni da Me, con il 15% di share. Tra i tanti commenti giunti sotto l’immagine, spunta quello di un utente che ha paragonato Caterina a Barbara D’Urso per l’aver sottolineato gli ascolti ottenuti. La Balivo non si è sottratta dal rispondere al suo follower, affermando come ci sia talmente tanta fatica dietro la realizzazione di ogni singola puntata che ricordare ogni tanto i numeri d’ascolto non fa male a nessuno.