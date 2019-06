Aida Yespica ama provocare i fan sui social: il video di lei che mangia il gelato in spiaggia è bollente e diventa presto virale e manda Instagram in tilt.

Aida Yespica è sicuramente una delle donne più sexy e belle della tv italiana. Sempre sensuale e bellissima in tutte le sue foto, Aida ama provocare il pubblico sui social, pubblicando scatti che la ritraggono sempre in intimo, in costume o con abiti succinti, mettendo in mostra le sue forme esplosive. Anche l’ultima story pubblicata da Aida non ha fatto eccezione e la showgirl è apparsa davvero bollente in spiaggia a Rimini.

Aida Yespica e il video bollente mentre mangia il gelato

Aida Yespica sta trascorrendo qualche giorno a Rimini in compagnia del suo fidanzato, l’imprenditore napoletano Geppi Lama. Dopo parecchi tira e molla che risalgono già ai tempi della partecipazione di lei al Grande Fratello Vip, i due ora si mostrano affiatati e innamorati nelle storie pubblicate dalla showgirl, mentre trascorrono insieme le vacanze. Ma la Yespica ha fatto letteralmente impazzire i fan per un video che ha pubblicato.

Nelle sue stories, Aida si è mostrata in spiaggia a Rimini con un bikini minuscolo che ha messo in primo piano il suo decolleté a dir poco esplosivo. Ma la cosa che più ha fatto impazzire il web è stata la parte del video in cui la showgirl ha cominciato a mangiare un ghiacciolo, mostrandosi davvero sexy. Il video, nonostante la brevissima durata, sta facendo letteralmente impazzire i fan per la sua sensualità ed è diventato virale. ‘Que Calor’, scrive Aida come didascalia. E come darle torto: l’immagine di lei che mangia il ghiacciolo in spiaggia è davvero ‘bollente’.

