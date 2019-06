Eleonora Rocchini si mostra sexy in bikini su Instagram, ma i fan non credono al suo fisico perfetto: critiche pesanti sulla foto modificata e la risposta di lei in una story.

Eleonora Rocchini può essere considerata una delle corteggiatrici più amate della storia di Uomini e Donne. La sua schiettezza, abbinata al forte accento toscano, hanno fatto innamorare il pubblico del programma, ma soprattutto hanno conquistato il cuore del tronista Oscar Branzani, con cui Eleonora è fidanzata ormai da 3 anni. I fan della coppia sono soliti commentare con ammirazione e affetto le loro foto, ma uno scatto pubblicato dalla Rocchini qualche ora fa ha indispettito i più attenti osservatori e ha scatenato le critiche del web.

Eleonora Rocchini e quel dettaglio che ha fatto infuriare i fan

Eleonora Rocchini sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Mykonos con il fidanzato Oscar Branzani, la sorella di lui e alcuni amici. Una foto che la ragazza ha pubblicato qualche ora fa, ha però indispettito i fan più attenti, che l’hanno criticata anche pesantemente. Immortalata con un sexy bikini leopardato, Eleonora è apparsa perfetta in tutte le sue forme, ma un dettaglio non è sfuggito ai fan: il cemento del pavimento su cui l’influencer cammina sembra quasi ‘sciolto’, a conferma, secondo i più, che la foto sia stata ritoccata un po’ troppo, tanto da cambiare addirittura i connotati di Eleonora. Pesanti le critiche, che hanno accusato la ragazza di mostrarsi ben diversa da com’è nella realtà.

Dalila Branzani difende la cognata dalle critiche: “Siete troppo cattive”

Eleonora Rocchini ha ricevuto pesanti critiche su Instagram per aver condiviso una foto che a molti è sembrata ritoccata più del dovuto. La fidanzata di Oscar Branzani, che si trova in vacanza a Mykonos, ha voluto rispondere alle critiche con una story in cui si è mostrata divertita e non troppo colpita dagli insulti: ‘Voi donne siete belle, ma lo sareste di più se non foste così cattive’, ha detto, accompagnata dalla cognata Dalila Branzani, che le ha fatto eco: ‘Perché siete così cattive?’, ha aggiunto la sorella di Oscar. Eleonora ha confermato che la foto in questione è stata ritoccata, ma solo in minima parte, sottolineando che nessuna modifica ha cambiato in maniera radicale il suo corpo.

