Uomini e Donne, Alessio Campolli parla della rottura con Angela Nasti: lo sfogo dell’ex corteggiatore.

È passato un giorno dalla notizia che Angela Nasti ed Alessio Campolli non stanno più insieme: usciti da poco dal programma Uomini e Donne, l’ex tronista stupì i suoi fan con la decisione di partire per Ibiza con la sua famiglia, senza il suo ragazzo. Prima Raffaella Mennoia, autrice del programma di Maria De Filippi, e poi la protagonista, Angela Nasti, hanno confermato la rottura. Questa mattina di domenica 16 giugno 2019 anche Alessio Campolli ha detto la sua tramite alcune Instagram story. Ecco le sue parole.

Leggi anche:

Uomini e Donne, Alessio Campolli parla della rottura con Angela Nasti: lo sfogo su Instagram

Alessio Campolli ha parlato tramite le Instagram story della rottura con l’ex tronista, la Nasti. I due a sole due settimane dall’uscita del programma hanno deciso di interrompere la loro storia: Angela ha già detto la sua spiegando che la decisione è stata presa di comune accordo, da entrambi. Questa mattina anche l’ex corteggiatore ha rilasciato sulle IG story il suo pensiero.

Il romano ha spiegato che la loro storia è finita perchè “si sono spenti l’uno con l’altro”. Ha continuato: “Angela non voleva far soffrire nessuno ed io oggi spezzo una lancia a favore di questa persona perchè mi ha parlato in maniera chiara quando ci siamo trovati di fronte il problema”. Alessio ha spiegato di esser sempre stato vero, genuino: la sua coscienza è pulita e non ha bisogno di buttare fango sugli altri e non serve che lo facciano terzi. “Voglio bene ad Angela, per me è una persona importante e lo sarà sempre”: Campolli con le sue parole ha dimostrato di essere molto maturo.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!