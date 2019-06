Irama e Martina Nasoni hanno avuto una relazione? Scopriamolo dalle parole di lei.

Martina Nasoni è stata una dei concorrenti nonché vincitrice del Grande Fratello 2019. La ragazza si è fatta subito conoscere all’interno della casa per avere svelato un mistero. Infatti è lei La ragazza con il cuore di latta a cui si è ispirato Irama per scrivere la canzone che ha portato a Sanremo 2019. Lui stesso, dopo la rivelazione di Martina, ci ha tenuto a precisare che si è ispirato alla concorrente abruzzese solo per quanto riguarda la sua malattia cardiaca e non per le violenze domestiche, che sono state una sua licenza artistica. La ragazza soffre infatti di una malattia cardiaca, la cardiomiopatia ipertrofica, che le ha portato alcuni problemi di salute di cui ha parlato apertamente al GF. Irama e Martina si sono incontrati la scorsa estate e la ragazza ha raccontato al cantante la sua vicenda e il ragazzo ne sarebbe rimasto talmente colpito da scriverci su una canzone. In molti però non giudicano questa come una spiegazione sufficiente e hanno supposto che tra i due ci fosse stato almeno un flirt.

Irama e Martina Nasoni: una collaborazione solo artistica?

Martina ha deciso così di chiarire la situazione e la tatuatrice ha confessato al settimanale Spy che non c’è stata mai tra lei e il cantante una relazione di tipo sentimentale. Eppure la vincitrice del GF è rimasta molto affezionata al cantante. Dopo il primo incontro e la scrittura della canzon, a lei sarebbe piaciuto risentirlo ma, dato che lui si era già fidanzato con influencer Giulia De Lellis, Martina ha preferito non intromettersi nella relazione tra i due. Ha poi fatto sapere che da quando è uscita al Grande Fratello non c’è stato nessun contatto tra di loro. Si incontreranno ancora? Questo non lo sappiamo però di sicuro il loro breve incontro ha fruttato una partecipazione a Sanremo a lui e una buona dose di popolarità a lei, che ha forse influito non poco sulla vittoria nella casa.

