Stasera 17 giugno occhio al cielo: la “Luna della Rosa” incanterà tutti.

Sarà un momento intenso per i più romantici ed uno spettacolo imperdibile per i curiosi d’astronomia: questa sera 17 giugno 2019 in cielo si potrà vedere la Luna Fragola, chiamata anche Luna della Rosa o di Miele. In America l’evento è chiamato “Strawberry Moon” (Luna Fragola): prende questo nome dalla tribù degli Algonchini, essendo questa la stagione in cui vengono raccolte le fragole nel Nord America. Il sito dell’Agenzia spaziale statunitense (NASA) ha annunciato che il nostro satellite stasera apparirà di un colore diverso dal solito, tra il rosa ed il rosso. Prende il nome in Europa “Luna del Miele” a causa della bevanda al miele fermentato, o “Luna della Rosa” per il colore che assume. Ma perchè accade questo bellissimo evento naturale? Ecco la spiegazione.

Stasera 17 giugno occhio al cielo: la "Luna della Rosa" incanterà tutti

Oggi 17 giugno 2019 preparatevi ad evento super romantico: la Luna questa sera si tingerà di rosa. Perché accade ciò? L’orbita del nostro satellite sarà quasi sullo stesso piano dell’orbita della Terra intorno al Sole: la Luna piena più vicina al solstizio d’estate brillerà attraverso una maggiore atmosfera.

Non solo la Luna: questa sera sarà possibile ammirare anche Giove. Il pianeta ha raggiunto l’opposizione il 10 giugno: la NASA ha spiegato che sorgerà nel crepuscolo e si potrà vedere tutta la notte: chi ha un telescopio potrà ammirarlo con le sue quattro più grandi lune.

Anche Marte e Mercurio potranno essere visti nelle notti del 17,18 e 19 giugno: i due pianeti saranno molto vicini poco dopo il tramonto.

