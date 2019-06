View this post on Instagram

COME SAPETE L‘AZIENDA E PUBLITALIA MI AVEVANO CHIESTO DI ANDARE AVANTI PER ALTRE DUE PUNTATE DI #noneladurso.. FINO AL TRE LUGLIO…… MA HO PREFERITO DIRE DI NO E CHIEDERE DI FARMI ANDARE UN PO’ IN VACANZA PER TORNARE CARICHISSIMA AD INIZIO SETTEMBRE… E LORO HANNO COMPRESO 👏👏👏 COME SEMPRE ALLINEATI!!!! A STASERAAAAAAAAAAA.. @livenoneladurso #mediaset #ultimapuntata #stagionesuperfortunata #pochissimaspesagrandissimaresa #grazie #colcuore❤