Pochi istanti fa, Eliana Michelazzo ha pubblicato una story chiaramente riferita a Pamela Prati: l’ex agente della showgirl è davvero senza freni.

Sembravano inseparabili Eliana Michelazzo e Pamela Prati. Ed, invece, non è stato affatto così. Insieme a Pamela Perricciolo e all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la showgirl del Bagaglino è ultimamente al centro dei riflettori per la questione ‘Marco Caltagirone’. Pochi mesi fa, infatti, la bella sarda aveva annunciato il suo matrimonio con un ricco imprenditore. Figura che, con il passare del tempo, si è dimostrata essere del tutto fasulla. Grazie, infatti, alla confessione di Eliana a Live-Non è la D’Urso, tutto il pubblico italiano è venuta a conoscenza dell’amara verità. Da quel momento, il trio si è completamente sciolto.

Eliana Michelazzo su Pamela Prati: l’attacco su Instagram

Dal momento della confessione di Eliana Michelazzo, sia Pamela Perricciolo che Pamela Prati non hanno fatto altro che smentire categoricamente la versione della loro ‘collega’. E non solo. A distanza di settimane, infatti, tutte e tre le donne non fanno altro che accusarsi reciprocamente. L’ultimo attacco avviene poco fa. Ed a farlo è Eliana, la proprietaria dell’agenzia a cui era iscritta anche l’ex showgirl del Bagaglino, su Instagram. In questi giorni, infatti, a Capri si sta tenendo il Vip Champion, una sorta di riunione di tutti i personaggi pubblici. Anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez vi hanno partecipato. Tuttavia, poche ore fa, è arrivata sull’isola dell’amore anche Pamela Prati. Ecco. È proprio su questo che Eliana attacca la sarda. E così, tramite un’Instagram story, scrive: “Senza vergogna. Capri!”. Insomma, questo è a tutti gli effetti un attacco al veleno.

