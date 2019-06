Durante Live Non è la D’Urso Eva Grimaldi ha dichiarato di aver ricevuto un video da Caltagirone: ecco di cosa si tratta.

L’ultima puntata di Live Non è la D’Urso è ricca di sorprese: questa sera il tema principale è come sempre lo scandalo Prati – Caltagirone. Durante la diretta, sono intervenute in collegamento Eva Grimaldi ed Imma Battaglia per raccontare il loro meraviglioso matrimonio. L’attrice riguardo la vicenda di Pamela Prati ha fatto una rivelazione choc. Ecco di cosa si tratta.

Leggi anche:

Live Non è la D’Urso, Eva Grimaldi rivelazione choc: “Ho ricevuto un video da Mark Caltagirone”

Durante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso sono intervenute in collegamento Eva Grimaldi ed Imma Battaglia per raccontare i dettagli sulle loro nozze. Tema principale delle puntate di Barbara D’Urso è il caso scandalo Prati – Caltagirone e l’attrice ha deciso di fare una rivelazione choc. “Una volta, dopo aver incontrato Pamela, ho ricevuto un messaggio da Mark Caltagirone, su Instagram”: spiega Eva. Ha proseguito spiegando di aver risposto in maniera cortese e dopo una breve conversazione, le è stato inviato un video dal contatto dell’uomo misterioso. “Non so che video mi mandò perchè non l’ho mai aperto”, ha concluso.

I presenti in studio si sono mostrati curiosi ed hanno chiesto la visione: Eva ha spiegato che pur volendo non avrebbe potuto recuperare il video poichè il contatto di Mark Caltagirone non esiste più sui social.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!