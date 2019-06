Roul Bova e Rocio, c’è aria di crisi? Due i motivi che farebbero infuriare Raoul. Un terzo incomodo non fa dormire l’attore italiano

A finire nel mirino del gossip, in queste calde giornate estive, è una delle coppie più apprezzate del palcoscenico nazionale. Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sembrerebbero vivere un momento di crisi. La bella modella, che da poco ha compiuto 31 anni è completamente immersa nel lavoro, mentre Raoul sembrerebbe aver perso un po’ di certezze. A rivelare l’indiscrezione sul possibile momento di tensione tra i due, è il settimanale “Oggi”, che racconta nei dettagli della miccia che tiene acceso il fuoco. Doppio, a dire il vero, il motivo che mette in crisi la coppia, tanto bella quanto chiacchierate in queste ultime ore.

Raoul Bova, crisi alle porte con Rocio? Due i segnali che alimentano i dubbi

“Incomprensioni, dissidi e maretta crescente”, queste le prime indiscrezioni che si apprendono. Più nel concreto, secondo quanto riportato dal settimanale, Munoz Morales starebbe trascurando la famiglia, togliendo il tempo necessario alla coppia e ai figli e dedicandolo esclusivamente al lavoro. Una priorità che Raoul non riesce a digerire e alimenta i dubbi sul rapporto dei due. Ma non solo questo, a infuriare Bova e destare sospetti sull’argentina, ci sarebbe un terzo incomodo. Condizionale d’obbligo, sembrerebbe al momento, ma è proprio un collega di Rocio a non far dormire sonni tranquilli al bel Raoul. Non una gelosia generica, dunque, ma gli occhi dell’attore sono puntati su qualcuno di specifico. Situazione in bilico e caccia al toto-complice, in attesa di conoscere eventuali ulteriori indiscrezioni e dichiarazioni sul caso.

