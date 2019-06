Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo e hanno festeggiato insieme un nuovo traguardo. Vediamo qual è.

L’ex calciatore Francesco Totti e l’ex letterina e conduttrice Ilary Blasi sono sposati da moltissimi anni, preceduto da un lungo periodo di fidanzamento, quindi la coppia è tra una delle più durature all’interno del mondo dello spettacolo. Questo rende felici molti, soprattutto dato l’abitudine dei calciatori di cambiare spesso compagna. Totti e Ilary hanno avuto tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, creando anche una famiglia numerosa per gli standard del mondo in cui vivono. Di recente Ilary Blasi e il marito hanno fatto parlare di sé per la partecipazione di lei ad Amici durante la quale si è lasciata andare in apprezzamenti sul bel fisico di un concorrente, il ballerino Rafael, che pare non siano stati graditi dal marito che gli ha mandato un messaggio sul cellulare con su scritto “Solo tu stai a fa’ a scema”. Del resto quella sera sembrava molto su di giri e stava per fare una gaffe, ma è stata salvata da Silvia Toffanin. Ma, nonostante questi piccoli screzi, la coppia rimane solidissima.

Potrebbe interessarti anche:

Totti dice addio alla Roma? Ecco cos’è successo con Ilary Blasi nell’ultimo periodo Francesco Totti ed Ilary Blasi: la dedica di lei è commovente

La coppia è arrivata a festeggiare il loro quattordicesimo anniversario di matrimonio! Lei ha deciso di fargli una dedica pubblica in questa occasione, postando una foto di loro due insieme al mare in cui si scambiano un bacio. Anche lo sfondo della foto è decisamente bello li ritrae in occasione di una loro attuale vacanza ad Ibiza. Alla foto Ilary ha anche aggiunto una dedica ?I love you’. La foto ha subito ricevuto l’apprezzamento da parte dei fan della coppia, che hanno lasciato commenti di affetto per i due. Del resto, in tempi in cui far durare un matrimonio è difficile anche per persone normali, una coppia vip così solida è un esempio positivo per tutti noi. I due si trovano ad Ibiza dopo che Totti ha dovuto annunciare la fine della sua collaborazione con la Roma avvenuta in un modo piuttosto spiacevole.

Per restare agiornato sui tuoi Vip preferiti CLICCA QUI!

T.F.