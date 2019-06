Secondo ‘Chi Magazine’, Giulia De Lellis ed Andrea Iannone sono a tutti gli effetti una coppia: a confermalo è una story dell’influencer.

Sono diversi giorni che circola la voce sul web secondo cui tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone ci sia del tenero. Non c’è stata alcuna smentita o conferma da parte dei diretti interessati. Anche se, pochissimi giorni fa, la bella influencer romana aveva dichiarato, in alcune Instagram stories, di essere a Barcellona in compagnia proprio del pilota di MotoGp. Ma, pochissime ore fa però, è accaduto qualcosa di insolito. Che, secondo il settimanale ‘Chi’, sembra confermare il flirt tra i due giovani ragazzi. Vediamo tutto nel dettaglio.

Giulia ed Andrea Iannone insieme: la conferma secondo Chi

Poche ore fa quindi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un’Instagram stories, prontamente rimossa subito dopo, che sembrerebbe dare la conferma del suo flirt con Andrea Iannone. Tra l’altro, il profilo ufficiale di ‘Chi Magazine’ su Instagram sembra averne dato praticamente la conferma. Il braccio su cui Giulia si lascia andare sembrerebbe, infatti, proprio quello dell’ex compagno di Belen Rodriguez. Per quale motivo? I tatuaggi disegnati su questo braccio in questione sono i medesimi che possiede Andrea Iannone. Sarà solo un caso, oppure realmente Giulia ed Andrea sono la coppia dell’estate? Lo scopriremo molto presto.

