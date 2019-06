Rosa Perrotta si racconta ad un mese dal parto, dolori e affaticamento i suoi peggiori nemici. “Cosa insegnerò a Domenico? Il valore della libertà”

Manca sempre meno al fiocco azzurro che Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione potranno esporre con gioia. La gioia di diventare genitori è stata in questi mesi commentata più volte, ma tra meno di un mese la lieta notizia travolgerà i due. Così Rosa, entusiasta ma stanca, si racconta al magazine dedicato a Uomini e Donne. Qualche doloretto di troppo, la pesantezza e l’educazione che saprà dare a Domenico, primogenito Tartaglione, sono i punti salienti tra le dichiarazioni rilasciate dall’ex tronista e protagonista dell’Isola dei Famosi.



Rosa Perrotta, solo un mese la separa dal parto: “Al mio Domenico insegnerò il valore della libertà”

Mal di schiena, gonfiore e pesantezza i tre principali “problemi” a cui fa riferimento. L’impossibilità di muoversi con agilità è la cosa che più di tutte pesa alla bella Rosa: “Ahimè il mal di schiena è ormai la mia croce, ma fortunatamente manca poco”, afferma la Perrotta, che confessa che darà alla luce Domenico con il parto naturale. Ad alimentare le dichiarazioni il modo in cui, invece, crescerà il piccolo di casa. Il senso di dovere e sacrificio dovrà essere la chiave per un’educazione impeccabile. “Gli insegnerò che la libertà è la cosa più preziosa al mondo, e che ognuno merita di essere ciò che vuole”, ribadendo che l’errore più grande sia ledere la libertà degli altri. Una vita di responsabilità davanti e tante nuove emozioni travolgeranno la sua vita dal prossimo mese, ma Rosa è pronta a fare la mamma, nella speranza che il suo Domenico possa diventare un uomo educato e gentile. I veri valori, dunque, sono i protagonisti delle ultime dichiarazioni, in attesa invece di scoprire che volto avrà il piccolo “Dodo”, come spesso da lei e Pietro soprannominato.

