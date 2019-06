Summertime in arrivo su Netflix. Tutto sulla nuova serie ispirata a Tre metri sopra al cielo. Trama, protagonisti e anticipazioni

“Summertime” sta per arrivare su Netflix. Le anticipazioni degli scorsi mesi, sono seguite da notizie ufficiali che danno informazioni più dettagliate circa la trama, i protagonisti e la data di uscita. La serie ispirata a “Tre metri sopra al cielo” farà sognare una nuova generazione, che potrà lasciarsi trasportare dalle emozioni. La storia d’amore che non vedrà più Babi e Step come protagonisti, ma racconterà ugualmente di un sentimento per gli adolescenti ancora tutto da scoprire. Sarà il 2020 l’anno di lancio della nuova serie tv targata Netflix, che lancia la prima foto del cast, anche se sembrerebbe mancare uno dei protagonisti. “Loro sono Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blu e saranno i protagonisti della nuova serie originale Netflix“, recita il post, ma scopriamo qualcosa in più.

Potrebbe interessarti anche:

Summertime, la novità targata Netflix ispirata a Tre Metri sopra al cielo

“Summertime”, non sarà un remake del film tratto dal romanzo di Federico Moccia, ma ne replicherà solo la tipologia di storia e le atmosfere. La serie, ambientata sullo sfondo di gare motociclistiche sulla Costa Adriatica, vedrà come trama principale la storia d’amore tra Ale, un ribelle ex campione di moto, e Summer, una giovane sognatrice anticonformista. Nei panni del giovane protagonista, Ale, ci sarà Ludovico Tersigni, diventato famoso grazie al ruolo di Stefano Privitera nella fiction “Tutto può succedere” trasmessa da Rai1. L’attore, classe 1995, ha già un suo folto seguito sul web. Gli altri attori sono invece: Coco Rebecca Edogamhe (Summer), Amanda Campana (Sofia), Giovanni Maini (Edo), Alicia Ann Edogamhe (Blue), Andrea Lattanzi (Dario). Teatro delle riprese, Ravenna, Cesanatico e Roma.

Per rimanere sempre aggiornato sulle ultime news CLICCA QUI