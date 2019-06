L’ex corteggiatore di Giulia ad Uomini e Donne, Flavio, rivela qualcosa di inedito. Vediamo cosa.

Chi ha seguito il trono di Giulia Gavaglià ricorda sicuramente Flavio, uno dei suoi corteggiatori più controversi. Molti spettatori si sono fatti trascinare, come Giulia, da dubbi sul ragazzo, temendo che il suo interesse per la tronista fosse puramente televisivo. Quello che ha fatto sbilanciare definitivamente Giulia verso un gesto imperdonabile è stata la segnalazione su una corteggiatrice di Luigi, Valentina Galli. Infatti, secondo la segnalazione, Flavio e Valentina non sarebbero semplicemente amici, come da loro dichiarato, ma ci sarebbe qualcosa di più. Flavio ha ripetuto più volte a Giulia che tra lui e Valentina c’era solo una forte amicizia, cercando in tutti i modi di mostrare il suo interesse per la tronista: Giulia però non si è voluta fidare di lui e ha chiesto di vedere il suo telefono. Flavio, che si è sempre dimostrato un ragazzo educato e sicuro di sé, non ha apprezzato la mancanza di fiducia di Giulia e ha deciso di abbandonare il programma. Del resto, come può iniziare una relazione quando manca la cosa principale per costruire un rapporto duraturo cioè la fiducia? Anche Valentina non ha preso bene le accuse di Giulia, del resto.

Uomini e Donne Flavio. “Questo non lo avevo mai detto”

Giulia si era poi pentita ed era andata fino a casa di lui per convincerlo a fare un passo indietro sulla sua decisione ma Flavio, coerentemente con il suo carattere, aveva detto di no. Flavio ha dichiarato ai suoi fan in una storia Instagram che si è comportato in quel modo nella trasmissione esattamente come si sarebbe comportato al di fuori. Non gradisce chi gli manca di rispetto e quel gesto è stato proprio uno di questi casi. Inoltre non gli è nemmeno piaciuto il modo in cui Giulia l’ha fatto. Secondo l’ex corteggiatore ci può stare avere dei dubbi su una persona ma, nel cercare di risolverli, non si deve superare il limite. Tuttavia, gli è dispiaciuto abbandonare Giulia ed è stato tentato molte volte di ritornare nel programma ma poi ha deciso di mantenere la sua decisione.

