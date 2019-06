Per le nozze di suo figlio Jacopo, Walter Zenga ha ricevuto una bellissima sorpresa: in quest’occasione, infatti, la sua famiglia si è finalmente riunita.

In queste ultime ore, Walter Zenga ha vissuto dei momenti davvero indimenticabili. Per le nozze di suoi figlio Jacopo con Clara Milazzo, la famiglia della stella neroazzurra si è finalmente riunita. Riuscendo, seppur per poco tempo, ad ‘appianare’ i numerosi contrasti di questi ultimi anni.

Le nozze del figlio di Walter Zenga riuniscono la famiglia

Sono trascorsi soltanto due anni quando, Jacopo Zenga e Clara Milazzo, si sono incontrati. E da quel momento non si sono più lasciati. Tanto che, nei giorni scorsi, sono anche convolati a nozze. In questo giorno così bello, romantico e particolare, si è verificata anche un’altra splendida notizia: Walter Zenga, padre dello sposo, ha potuto ‘riabbracciare’ la sua splendida famiglia.

