De Lellis si scaglia contro “Chi”: la risposta per le rime di Gabriele Parpiglia.

Giulia De Lellis è ormai super conosciuta in tutta Italia. È al centro del gossip soprattutto in questo periodo poichè dopo la storia travagliata con Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne, e dopo la breve relazione con il cantante Irama, sembra aver ritrovato l’amore grazie ad Andrea Iannone. Lei ed il pilota di Moto GP sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi mentre sono a bordo piscina, intenti a darsi un bacio. Alla fashion blogger non è proprio andata giù questa mossa dei giornalisti e così, tramite un post su Instagram, ha minacciato di denunciare chi ha violato la sua privacy. Gabriele Parpiglia, autore televisivo e giornalista del settimanale messo nel mirino dalla giovane romana, ha deciso di rispondere per le rime. Ecco cosa ha scritto.

Leggi anche:

De Lellis si scaglia contro “Chi”: la risposta per le rime di Gabriele Parpiglia

Dopo che Giulia De Lellis ha minacciato la rivista Chi per aver violato la sua privacy pubblicando scatti mentre era nella sua casa in vacanza, il giornalista del settimanale, Gabriele Parpiglia, si è infuriato. A distanza di poche ore dalle parole di GDL, l’autore televisivo tramite alcuni commenti su Instagram ha replicato alla nota fashion blogger per le rime.

“I tribunali sono cosa seria ormai è diventato un gioco dire “denuncio” senza sapere, senza conoscere la legge. Ma è estate, si godessero l’amore e la fortuna di non dover lavorare, come chi barche e mare, a giugno o nella loro vita, non li vedranno mai perchè lottano per il fine mese“: è stata questa la frecciata all’influencer ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il giornalista ha concluso che dovrebbe mantenere “i piedi sulla terra”, un modo di dire a chi si da molte arie.

Giulia De Lellis replicherà a sua volta? Staremo a vedere se il botta e risposta finirà qui o meno.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!