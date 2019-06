Giulia De Lellis, minaccia di querela da parte della famosa influencer per il settimanale Chi: ecco il motivo della sua decisione.

Giulia De Lellis è una delle influencer più note in Italia. Dopo la fine della sua relazione con Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne, la bella Giulia ha avuto vari flirt, per i quali è finita spesso sui giornali di gossip. L’ultimo, a quanto pare ufficiale, è quello con l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, il motociclista Andrea Iannone. Tra i giornali che hanno parlato della nuova love story c’è anche Chi, che ha pubblicato alcune foto della neo coppia, intenta a baciarsi a bordo piscina. Ma l’influencer non ci sta, e sbotta su Instagram, proprio nel profilo ufficiale del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ecco cosa è successo.

Giulia De Lellis, minaccia di querela per il settimanale Chi: “Violate la mia privacy”

Giulia De Lellis stavolta ha perso davvero le staffe. Colpa delle foto pubblicate dal settimanale Chi, in cui l’influencer appare in piscina col suo nuovo fidanzato Iannone. Niente di grave, se non fosse che i fotografi si sarebbero intrufolati in casa della De Lellis, violando la privacy. Ecco le dure parole lasciate da Giulia sotto il post di Chi:

La De Lellis ha perso davvero la pazienza. Anche perché, stando a quanto racconta in queste righe, non sarebbe neanche la prima volta che le capita un’ ‘invasione’ del genere. Inoltre l’influencer spiega che non c’è niente di eclatante in queste foto, in quanto la relazione è già stata ufficializzata sui social dai diretti interessati. Insomma, Giulia sembra essesi davvero infuriata, a tal punto da parlare di “sedi opportune” per risolvere la questione. Querela in arrivo? Attendiamo le prossime news sulla vicenda!

