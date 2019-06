Federico Fashion Style, il aprrucchiere dei VIP, interviene dopo l’attacco sui prezzi del suo salone: “Vi spiego come funziona”.

Si chiama Federico Lauri, ma è conosciuto da tutti come Federico Fashion Style: è considerato il parrucchiere dei vip poichè ha tantissime clienti famose. Dopo esser stato protagonista del programma su Real Time, “Il salone delle meraviglie”, ha realizzato il sogno di aprirsi un salone a Milano. Si trova in Corso Como 9: il negozio si è trovato al centro di un polverone mediatico. Una cliente di Federico, ha postato lo scontrino del trattamento effettuato nel salone: la signora ha speso 3550 euro, una cifra che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il parrucchiere di Anzio ha ricevuto molte critiche per i prezzi ritenuti “eccessivi” e, mentre la ricevuta fiscale fa il giro del web, Federico ha deciso di rispondere tramite il suo profilo Instagram.

Leggi anche:

Federico Fashion Style risponde alle accuse: “Ecco come funziona il mio salone”

Federico Fashion Style, nome d’arte di Federico Lauri, il parrucchiere dei VIP, tramite il suo profilo Instagram si è difeso dalle tantissime accuse ricevute: sta facendo il giro del web uno scontrino di una cliente che ha speso 3550 euro nel salone del giovane di Anzio.

“Ecco come vanno le cose nei miei saloni” ha cominciato così Federico Fashion Style ed ha spiegato che le sue clienti scelgono cosa fare dopo aver avuto una consulenza con rispettivo preventivo. “Logicamente ci sono lavori che hanno un costo più o meno alto a secondo del trattamento che la cliente per sua volontà decide di fare” continua.

Ha terminato sottolineando che ad Anzio una piega ed un taglio costano molto poco ed ha invitato tutti ad andare a leggere il listino prezzi che si trova sulla sua app per cellulare.“Nessuno obbliga niente ed ogni cliente è libera e padrona di scegliere il da farsi”: ha concluso così il famoso parrucchiere.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!