Belen Rodriguez è incinta del secondo figlio? Arriva la risposta di Stefano De Martino durante un’intervista a Nuovo TV.

Da quando la coppia più amata d’Italia si è ricongiunta non si parla d’altro: i fan vorrebbero vedere Belen e Stefano con un secondo figlio. Si vociferava anche di una dolce attesa della showgirl che sui social aveva fatto sperare i suoi followers con qualche “indizio”: ma qual è la verità? Il ballerino napoletano ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv ed ha finalmente tolto ogni dubbio a tutti i loro fan curiosi: ecco le sue parole!

Belen Rodriguez incinta? Arriva la risposta di Stefano De Martino

La curiosità divora tutti i loro fan, speranzosi di vedere una sorellina o un fratellino per Santiago. Stefano De Martino ha chiarito la situazione in un’intervista al settimanale Nuovo TV.

“Io e Belen non aspettiamo un bambino ma ci stiamo lavorando. Anche se non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”: sono queste le parole che rompono il silenzio dopo le infinite voci di corridoio che giravano su un’ipotetica gravidanza di Belen Rodriguez. I due sono ritornati insieme dopo due anni separati: sembrano essere più affiatati che mai e tramite i loro profili social si mostrano sempre insieme al loro figlio, Santiago. Il ballerino napoletano ha rivelato di esser molto contento per la felicità delle persone, dei loro fan, nel rivederli insieme.

Ora che sono tornati insieme le loro strade non si separeranno più: anche nell’ambito professionale i due lavoreranno insieme. Il 3 settembre su Rai DUe condurranno il Festival di Castrocaro.

