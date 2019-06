Chi è Sabrina Martinengo, una delle donne fidanzate di Temptation Island 2019: tutto quello che c’è da sapere sull’età, carriera e travagliata vita amorosa.

Finalmente la nuova edizione di Temptation Island 2019 è iniziata. Lunedì 24 giugno, infatti, è andata in onda la prima puntata. Che non solo ha riscosso un notevole successo, ma ha conquistato tutti con i numerosi colpi di scena. Anche quest’anno sono sei le coppie che si sono messe in gioco. Decidendo di partecipare al programma per testare il loro amore. Tra tutte le coppie c’è anche una davvero molto ‘particolare’. Parliamo, infatti, di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. Perché particolare? Perché è l’unica coppia un po’ più ‘matura’ e che, tra l’altro, ha circa 12 anni di differenza. Ma conosciamo proprio tutto di Sabrina? Questo è l’articolo adatto a voi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla donna.

Temptation Island 2019, chi è Sabrina Martinengo: tutto quello che occorre sapere su di lei

Come dicevamo precedentemente, la prima puntata di Temptation Island è stata un vero e proprio successone. Non solo perché c’era tanto fermento, entusiasmo per questa nuova edizione, ma perché ci sono stati davvero tantissimi colpi di scena. A partire, quindi, dalle coppie. Tra di esse, come già annunciato, c’è una coppia con ben 12 anni di differenza. Parliamo, infatti, di Sabrina e Nicola. Entrambi decidono di partecipare al reality per ‘mettere alla prova’ il loro amore. Ma chi è esattamente Sabrina? Scopriamolo nel dettaglio. Sabrina è una delle donne più grandi all’interno del villaggio delle fidanzate. Ha 42 anni ed è originaria di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Attualmente Sabrina è attrice e regista. Ma non solo. Perché la donna è mamma di quattro splendidi bambini, avuti da relazioni, anzi matrimoni, precedenti. Infatti, la vita sentimentale di Sabrina è affatto liscia come l’olio. La Martinengo è stata sposata, infatti, ben due volte. Le sue relazioni sono durate, però, cinque e dieci anni. Attualmente, sembra aver ritrovato la serenità con Nicola, tra l’altro conosciuto sui social network. L’unica cosa che blocca Sabrina è la differenza d’età. Nel video di presentazione, infatti, la donna ha affermato di aver avuto sempre uomini più grandi di lei. Riusciranno ad uscire più forti di prima? Lo scopriremo.

