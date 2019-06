In una delle ultime foto su Instagram, Caterina Balivo è davvero sbalorditiva: lo spacco del vestito sia alto, ma è impossibile non notare un dettaglio.

Terminati gli impegni con Vieni da me, Caterina Balivo non si ferma mai. Da come testimoniato in alcune sue recenti foto su Instagram, sembra che la famosa conduttrice, in questi ultimi giorni, sia impegnata con un trasloco. Certo, con questo caldo non è una scelta davvero ideale. Ma, a quanto pare, è stato davvero necessario. Nonostante, però, gli impegni da donna di casa, mamma e moglie, Caterina non perde affatto l’abitudine di tenere aggiornati i suoi numerosi ed affezionati followers della sua vita quotidiana. Proprio poche ore fa, infatti, la bella napoletana ha pubblicato una foto in cui, nonostante la ‘stanchezza’ per il trasloco, appare davvero in maniera sbalorditiva. Peccato che, però, i suoi fan notano un solo dettaglio. Curiosi di conoscerlo anche voi? Ecco di cosa parliamo.

Caterina Balivo sbalorditiva: quel dettaglio non passa inosservato

Oltre che la sua bellezza e simpatia, Caterina Balivo ha una qualità che è davvero difficile trovare nelle persone dello spettacolo: ama sconsideratamente i suoi fan. E sarà proprio per questo che la bella conduttrice non perde mai occasione di poter comunicare, seppure virtualmente, con loro. Pochissime ore fa, nonostante i continui e numerosi impegni con il trasloco, la bella napoletana ha pubblicato una foto su Instagram che ha catturato l’attenzione di tutti. Da come scritto nella didascalia della foto riproposta in alto, per un solo giorno Caterina ha abbandonato i cartoni del suo trasloco, per dedicarsi ad una festa di compleanno. E così, per mostrare il suo look, si è immortalata in un posa davvero sbalorditiva. Il vestito bianco e beige con uno spacco davvero vertiginoso conquista davvero tantissimo, e i numerosi comment di apprezzamento ne sono testimoni, ma è un particolare a catturare l’attenzione:

A quanto pare, oltre che la bellezza della conduttrice, non sono affatto passate inosservate le scarpe indossate. In effetti, bisogna ammettere che sono davvero deliziose, no?

