Temptation Island 2019 Anticipazioni seconda puntata: Sabrina tradisce Nicola? Il profilo Instagram del programma ha pubblicato un video spoiler.

Esordio col botto per Temptation Island 2019: la prima puntata è stata seguita da migliaia di italiani curiosi di conoscere i concorrenti di questa nuova edizione e l’inizio del loro “viaggio nei sentimenti”. Il pubblico del programma che va in onda il lunedì in prima serata su Canale 5 ha ancora tanto da vedere: sono tantissimi i colpi di scena che riserva la trasmissione ambientata nel resort delle tentazioni. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo spoiler dall’account Instagram di Temptation Island che riguarda una delle coppie in gara. Scopriamo di che si tratta!

Temptation Island 2019 Anticipazioni seconda puntata: Sabrina tradisce Nicola?

Tra le sei coppie in gara a Temptation Island c’è quella composta da Sabrina e Nicola: i due hanno deciso di partecipare al “viaggio dei sentimenti” per eliminare alcuni dubbi sorti. La loro differenza d’età (lei ha 42 anni mentre lui 30) per Sabrina a volte sembra esser un problema: per questo motivo nel resort delle tentazioni ha deciso di mettere a dura prova la sua storia. Ha bisogno di capire se è Nicola l’uomo giusto per sé. Nei primi giorni, la piemontese ha instaurato un rapporto con il tentatore Giulio: lui è l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia ed i fan di Mediaset conoscono bene il giovane molto attraente.

Nella prossima puntata vedremo Sabrina entrare nella casa dei single dove le telecamere non possono entrare: chi starà raggiungendo? Nel video di anticipazione c’è anche lo sfogo di Nicola nel vedere cosa combina la sua compagna.

Lunedì 1 luglio tutti sintonizzati su Canale 5: sarà una puntata da non perdere.

