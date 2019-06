Uomini e Donne Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono rivisti: ecco cosa è successo tra loro dopo la fine della trasmissione di Maria De Filippi.

Quella formata da Ida e Riccardo è stata una delle coppie più amate tra quelle nate nello studio di Uomini e Donne. La loro burrascosa relazione ha appassionato il pubblico durante le puntata del Trono Over. Ma la relazione con Riccardo ha causato anche tanta sofferenza a Ida, che, a fine stagione, non sembrava intenzionata a ricominciare una relazione con il suo ex. Che, a detta sua, non le ha dimostrato un vero interesse nel tornare con lei. Ma cosa è successo dopo la fine di Uomini e Donne? Ebbene, Ida ha raccontato tutto a Uomini e Donne Magazine, svelando che i due si sono rivisti a Giugno. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne Over, Ida e Riccardo si sono rivisti: “Abbiamo deciso di chiudere”

Ida e Riccardo sono due dei protagonisti di Uomini e Donne più amati dal pubblico. Ma la loro storia non ha avuto un lieto fine. In molti si chiedono se dopo la fine del programma, a Maggio, tra Ida e Riccardo ci sia stato un riavvicinamento. Ebbene, è stata proprio l’ex dama a raccontare cosa è successo tra i due negli ultimi mesi. Ida e Riccardo si sono rivisti, esattamente il 16 giugno. È stato Riccardo a raggiungerla, spinto dalla voglia di parlarle. Ma i fan della coppia rimarranno delusi: nessun ritorno di fiamma. Ida e il suo ex hanno deciso che è giusto chiudere definitivamente la loro relazione. Entrambi dispiaciutissimi per come è andata, hanno deciso che è era la scelta più giusta. “Ci siamo detti ‘ti voglio bene’ e ci siamo salutati’. Ida si definisce serena perché è consapevole di aver fatto di tutto per salvare la sua storia: “Ora sto meglio. Se tornerò a Uomini e Donne? Vedremo!”

