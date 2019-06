Andrea Iannone prima e dopo: ecco l’incredibile trasformazione del motociclista, che è cambiato molto nel corso degli anni. C’è lo zampino della chirurgia?

Andrea Iannone è uno degli uomini più in vista sulla scena del gossip degli ultimi anni. Prima la relazione con la popolarissima Belen Rodriguez. Adesso, scoppia la passione con l’influencer Giulia De Lellis, con la quale ha da poco ufficializzato la relazione sui social. Ma il motociclista è molto chiacchierato sul web anche per un altro motivo: la sua trasformazione nel tempo. Merito della chirurgia? Per qualcuno è evidente che Iannone si sia aiutato con dei ritocchini per migliorare il suo aspetto fisico. Date un’occhiata.

Andrea Iannone prima e dopo: il motociclista è rifatto?

Da Belen Rodriguez a Giulia De Lellis: è proprio il caso di dire che Andrea Iannone ha davvero buon gusto in fatto di donne. Dopo la fine della relazione con la sexy argentina infatti, il motociclista ha ufficializzato la sua storia d’amore con l’ex protagonista di Uomini e Donne, Giulia De Lellis. Una delle più amate di sempre, tra le ragazze che si sono presentate nella trasmissione di Maria De Filippi. E anche se la nuova coppia ha fatto storcere il naso a qualcuno, Andrea e Giulia sembrano essere davvero felici insieme. Ma la domanda è: ricordate com’era il motociclista qualche tempo fa? Ebbene, il motociclista sembra essere davvero cambiato nel corso degli anni. Una trasformazione dovuta allo scorrere del tempo, o c’è lo zampino della chirurgia estetica? Giudicate voi:

Labbra, zigomi, naso.. per molti Iannone ha dato una sistematina a un bel po’ di cose sul suo viso. Ma il fidanzato della De Lellis non ha mai confermato queste voci. E voi, che idea vi siete fatti?

