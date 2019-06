Uomini e Donne, Ida Platano torna a parlare di Riccardo: spunta un drammatico retroscena sul periodo successivo alla rottura col suo ex.

È stata una delle protagoniste più amate del Trono Over di Uomini e Donne. Parliamo di Ida Platano, nota per la sua turbolenta relazione col cavaliere Riccardo Guarnieri. Nonostante un tentativo di riavvicinamento tra i due, la dama sembra essere intenzionata a chiudere definitivamente la storia col suo ex, dopo la lite durante l’ultima puntata di Uomini e Donne. Una storia che le ha sconvolto la vita. È stata proprio Ida a rivelare alcuni toccanti retroscena sulla rottura col suo ex, in un’intervista al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi. Scopriamo cosa ha raccontato.

Per tutte le ultime news e indiscrezioni su Ida Platano e Riccardo Guarnieri CLICCA QUI

Uomini e Donne, Ida Platano e il drammatico retroscena: “Ho chiesto aiuto”

Ida Platano ha amato davvero tanto Riccardo. La rottura col suo ex fidanzato è stata una botta davvero dura per la dama del Trono Over. Che, al magazine di Uomini e Donne, ha rivelato di essersi fatta aiutare da uno specialista dopo a fine della sua storia. Un supporto psicologico, che la aiutasse a uscire da un periodo davvero buio per la Platano. Un periodo da cui solo ora si sta riprendendo, dopo tanta sofferenza. La dama ha raccontato di essersi sentita in colpa soprattutto per aver trascurato suo figlio Samuele, a causa delle sue sofferenze d’amore. Una storia che fino a poco fa sembrava avere ancora qualche possibilità: Riccardo, infatti, ha deciso di richiamare Ida per riprovarci. Ma le intenzioni del tarantino non hanno convinto la dama, che ha preferito non dare un’altra possibilità al suo ex. La paura di stare ancora male sarà stata complice della decisione di Ida? Probabilmente sì. Ma sarà davvero finita tra la coppia? Non ci resta che attendere le prossime news.

Potrebbe interessarti anche: