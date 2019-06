Uomini e Donne, un’ex tronista della trasmissione sbarca al cinema nel prossimo film italiano in uscita: ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne è un grande trampolino di lancio per molti protagonisti. Per lei, lo è stato particolarmente. Si tratta di Desirèe Popper, la brasiliana che ha partecipato al programma della De Filippi in veste di tronista. Tutti si ricorderanno di lei per le continue liti con la sua ‘collega di trono’ Rosa Perrotta. Ma la sua esperienza a Uomini e Donne non ebbe buon fine: Desirée abbandonò lo studio della trasmissione prima del tempo, non essendo interessata a nessun corteggiatore in particolare. Per lei, adesso, una nuova entusiasmante opportunità. Dove? Al cinema, nel prossimo film italiano in uscita. Scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne, l’ex tronista Desirèe Popper diventa attrice al cinema

Desirèe Popper è già stata varie volte in tv. Uomini e Donne l’ha fatta conoscere al grande pubblico, ma la brasiliana era già apparsa, per un breve periodo, al Grande Fratello 14. In molti ricorderanno la sua settimana di ‘passione’ con il concorrente Alessandro Calabrese. Ma la brasiliana ha sempre desiderato inseguire la sua passione, quella per la recitazione. È già apparsa, in un breve ruolo, nel film Loro di Sorrentino. Ma la svolta arriva adesso, grazie all’occasione datale da Antonello Grimaldi, che l’ha voluta per la sua nuova pellicola Restiamo amici. Il film uscirà al cinema il prossimo 4 luglio ed è prodotto da Rai Cinema e Minerva Pictures. Ed è proprio Desirèe Popper a pubblicare una foto sui suoi social, invitando il pubblico a recarsi al cinema per vedere il film. Date un’occhiata:

Siete curiosi di vedere la Popper in questa nuova veste di attrice? Allora non vi resta che andare a cinema, il 4 luglio! Save the date!

