Giulia Provvedi ha infiammato Instagram: il costume che indossa è minuscolo e gli occhi di tutti i suoi followers cadono proprio lì.

Si sta godendo una super vacanza a Formentera: la gemella bionda delle Donatella ha deciso di regalarsi un momento di svago dopo tanto lavoro e soprattutto dopo la fine della sua storia con Pierluigi Gollini. Come sempre, la bella Giulia condivide con i suoi fan la sua quotidianità e sul profilo Instagram ufficiale delle Donatella ha postato uno scatto mozzafiato che ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi followers.

Giulia Provvedi infiamma Instagram: il costume è minuscolo, gli occhi di tutti cadono lì

Scatto molto interessante per il parterre maschile di Instagram: il decolleté di Giulia Provvedi ha fatto impazzire tutti. La giovane è in vacanza a Formentera ed ha aggiornato il profilo Instagram delle Donatella con un selfie super bollente…

Nella didascalia del post c’è una frase di Steve Jobs: la giovane di Modena si rivede nelle parole che invitano a non ascoltare i pareri altrui ma seguire sempre l’istinto ed il cuore. Si riferirà a qualcosa in particolare la gemella bionda delle Donatella?

