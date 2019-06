Il GF Vip sarà condotto da Alfonso Signorini il quale ha chiesto un aiuto: ecco a chi si è rivolto.

Pochi giorni fa è arrivata la notizia che in molti aspettavano: Alfonso Signorini condurrà la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Prenderà quindi il posto di Ilary Blasi aggiudicandosi il titolo di ‘primo conduttore uomo’ del reality. In attesa dell’inizio del programma, il direttore di Chi ha già iniziato a lavorarci su ed ha chiesto ad un volto noto e super amato dal pubblico Mediaset qualche consiglio. Di chi si tratta?

GF Vip, Signorini chiede aiuto per la conduzione: ecco a chi si è rivolto

Alfonso Signorini sta già preparando il programma che condurrà dopo l’estate: si tratta del Grande Fratello VIP e sarà un’assoluta novità vedere un uomo al timone del programma di Canale 5. Secondo Dagospia, il direttore di Chi avrebbe chiesto un aiuto a Maria De Filippi, il volto noto e super amato dal pubblico Mediaset.

Altra indiscrezione che riporta il sito sopra citato riguarda sempre la produzione del GF: Irene Ghergo potrebbe rientrare nel gruppo degli autori. La donna è stata autrice in alcuni programmi RAI ed è molto apprezzata negli studi di Cologno Monzese. Al fianco del giornalista ci sarà sicuramente un’opinionista o una co-conduttrice: chi avrà il ruolo non è ancora stato reso noto.

