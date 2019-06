Barbara D’Urso, nuovo amore nell’aria? una foto su Instagram fa sognare i suoi follower. Un volto noto le fa compagnia e le regala un sorriso

Barbara D’Urso, un nuovo amore nella sua vita? Da qualche ora sul web impazza il toto sentimento. A scatenare i follower la foto pubblicata dalla D’Urso, in cui si mostra sorridente e spensierata, accanto ad un già noto compagno di selfie. L’indiziato in questione è Julian Hargreaves, noto fotografo già accostato in passato alla bella Barbara. I due, nello scatto postato da lei, si mostrano piacevolmente complici, seppur la didascalia della D’Urso sembra depistare i più curiosi. “Ogni tanto, ma veramente ogni tanto, mi regalo un aperitivo con un amico” ha scritto è il commento che accompagna il post Instagram, ma molti si stanno chiedendo se quello che la nota conduttrice napoletana definisce amico sia anche qualcosa di più.

Barbara D'Urso, amore in vista? Pizzicata nuovamente in dolce compagnia.

I due erano stati infatti sorpresi insieme già a marzo da Novella2000, che insinuava la possibilità di un sentimento diverso da una semplice amicizia. Il noto settimanale, quando furono pizzicati insieme a Milano per una passeggiata, insinuò che tra i due ci fosse del tenero, nonostante nessun particolare avvicinamento o segno d’affetto. Ciò che incuriosisce i fan è che stavolta sia stata proprio la D’Urso a pubblicare una foto con il bel fotografo italo-inglese.

Dietro il gesto di Barbara potrebbe dunque nascondersi l’evoluzione di un legame più profondo che potrebbe finalmente venire allo scoperto quanto prima. Per ora nessuna dichiarazione in particolare, né smentite, ma il nuovo avvicinamento ha lasciato i follower della D’Urso col fiato sospeso. Una coppia che potrebbe piacere veramente a tutti, ma al momento non ci resta che attendere, per scoprire se dietro quell’amicizia c’è davvero qualcosa di più.

