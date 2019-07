Seconda Puntata Temptation Island 2019 anticipazioni: cosa succederà in diretta?

La seconda puntata di Temptation Island 2019 è andata in onda ieri sera e le anticipazioni sono pazzesche! Le sei coppie, i tentatori e le tentatrici sono tutte ancora all’interno del programma di Filippo Bisciglia, ma non mancano problemi e tradimenti. La prima puntata Di Temptation Island ha visto al centro dell’attenzione Jessica principalmente con il povero fidanzato che ha voluto chiamare anche il falò di confronto, ma lei non si è presentata. Cosa succederà nella diretta della Seconda Puntata di Temptation Island 2019?

Vuoi sapere quali coppie si sono lasciate?

Temptation Island 2019 seconda puntata anticipazioni

L’appuntamento con la seconda puntata di Temptation Island 2019 è pronto a partire. Alle 21 circa su Canale 5, come sempre, Filippo Bisciglia ci condurrà nel viaggio dei sentimenti nel relais in Sardegna dove si svolge Temptation Island e scopriremo cosa succederà alle sei coppie di fidanzate e fidanzati.

