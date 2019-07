Elodie Patrizi sfoggia il suo fisico scolpito in una foto in spiaggia: look sexy e aggressivo, arriva anche il commento di Belen Rodriguez.

Elodie Patrizi sta già facendo ballare tutti con il nuovo singolo ‘Margarita’, scritto insieme al rapper Marracash, che è già diventato una hit estiva, proprio come era successo l’anno scorso con ‘Nero Bali’. La cantante, nata ad Amici, si sta sempre più affermando nel panorama musicale italiano, e il successo delle sue canzoni ne è la prova. Ma oltre alla voce graffiante e intensa, Elodie non manca di bellezza e sensualità, basta guardare le foto e i video pubblicati su Instagram per averne la conferma. L’ultimo scatto pubblicato non fa eccezione, e perfino Belen Rodriguez è intervenuta per commentarlo.

Elodie Patrizi, look aggressivo e sexy: ecco il commento di Belen Rodriguez

Elodie Patrizi è una delle voci più belle della musica del momento. La giovane cantante è anche una bellissima ragazza, con un fisico scolpito e sensuale, che piace moltissimo al pubblico maschile. Nell’ultima foto pubblicata su Instagram Elodie si trova in spiaggia di notte, con un mini abito di pelle super aderente, che mette in risalto il suo corpo perfetto. Il tubino è davvero molto corto e lascia scoperte le spalle, regalando alla cantante un look molto sexy e aggressivo. Nella foto, Elodie cammina a piedi nudi sulla sabbia, portando in mano dei sandali dal tacco a spillo vertiginoso. ‘Tacchi in mano e piedi sempre per terra’, si legge nella didascalia.

I commenti sotto la foto sono tutti di adorazione ed elogio per Elodie, ma non sono passate inosservate le parole di Belen Rodriguez, che ultimamente è diventata molto amica della cantante: ‘Ma stiamo scherzando???’, scrive la moglie di Stefano De Martino, evidentemente per fare un complimento e sottolineare la bellezza e sensualità di Elodie, che ha a sua volta risposto alla showgirl con un semplice ‘Amore’, accompagnato da un cuoricino.

