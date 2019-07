La giovane cestista Valentina Vignali si mostra completamente senza trucco su Instagram: la foto conquista tutti, ma spunta un dettaglio ‘inedito’.

Valentina Vignali non smette mai di stupire i suoi fan. Pochissime ore fa, infatti, la giovane cestista ha pubblicato uno scatto davvero stratosferico. Che, come del resto tutti gli altri, ha conquistato un ‘boom’ di likes. Ne siamo totalmente abituati a questi scatti incredibili dell’ex gieffina, è vero. Valentina, infatti, è solita condividere, con i suoi 2 milioni e passa di followers, numerose fotografie. Eppure, però, sembra che, ogni volta, ‘regali’ qualcosa di diverso. Come in quest’ultimo, tra l’altro condiviso poco fa. Valentina, infatti, si mostra senza trucco. Come mamma l’ha fatta, insomma. Eppure, spunta un dettaglio davvero inedito del suo viso. Curiosi? Eccolo di seguito.

Valentina Vignali senza trucco: quel dettaglio ‘inedito’ non passa inosservato

È stata una delle protagoniste più incredibili della sedicesima edizione del Grande Fratello. La sua presenza all’interno della casa più spiata d’Italia non è, infatti, assolutamente passata inosservata. A partire, quindi, dalla sua passerella pochi minuti prima di varcare la porta rossa. Fino allo scontro con Ivana Icardi durante una delle dirette del reality. E se Valentina, quindi, ha sorpreso all’interno della casa del Grande Fratello, lo fa altrettanto anche una volta uscita dal reality. Poche ore fa, infatti, la giovane Vignali ha pubblicato una foto senza trucco. In questi giorni, la cestista è al mare insieme al suo fidanzato. Quindi, è più che scontato che sia senza alcun tipo di abbellimento estetico. Eppure, se si guarda con attenzione la foto, si nota chiaramente un dettaglio ‘inedito’ del suo viso. Che, tra l’altro, viene fatto immediatamente notare da una sua fan. Di cosa parliamo? Delle lentiggini.

Diciamo che questo dettaglio è stata una vera e propria ‘sorpresa’. Anche durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello nessuno ci aveva mai fatto caso. Però, è il caso di dirlo: è davvero splendida.

