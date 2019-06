GF16, Ivana Icardi attacca Valentina Vignali: scoppia la lite in diretta durante la semifinale del reality di Canale 5.

Valentina Vignali è una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello 16. Durante la semifinale del Grande Fratello 16, in onda questa sera 3 maggio 2019, la cestita ha dovuto affrontare un argomento molto delicato: la sua relazione col suo fidanzato Lorenzo. In settimana, infatti, la Vignali ha avuto alcuni dubbi sul suo rapporto col ragazzo. Che, effettivamente, non le ha ancora fatto una sorpresa da quando è nel reality. Neanche al suo compleanno. Ma proprio quando Barbara ha iniziato a parlare con Valentina, ecco che un’ex concorrente ha avuto qualcosa da dire. Si tratta di Ivana Icardi, con la quale la Vignali non ha mai avuto un buon rapporto.

GF16, Ivana Icardi attacca Valentina Vignali: “Povero il tuo fidanzato”

Tra Ivana Icardi e Valentina Vignali non corre buon sangue. L’abbiamo visto anche questa sera, durante la semifinale del Grande Fratello. Mentre Barbara D’Urso stava parlando con Valentina della sua situazione sentimentale, Ivana ha interrotto tutto: “Un po’ tardi per pensare al tuo fidanzato. Poverino!“. La sorella del bomber dell’Inter accusa la concorrente di essersi avvicinata un po’ troppo a Daniele Dal Moro, in un modo che non si addice a una ragazza fidanzata. Lo scontro si accende quando anche la Vignali accusa Ivana, per essersi comportata in maniera analoga con Gianmarco Onestiti e ribatte “Il bue che dice cornuto all’asino”. Insomma, la lite si fa pesante, e Barbara è costretta a mandare la Vignali nel confessionale. E dopo una finta telefonata, il fidanzato di Valentina entra in casa per farle un’emozionate sorpresa. I due, tra le lacrime, si abbracciano appassionatamente. Niente paura, Valentina! Lorenzo è ancora convinto di stare con te!

