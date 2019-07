Giordano Mazzocchi ha dimenticato definitivamente Nilufar Addati con una nuova fiamma? Ecco chi è la ragazza con cui è stato avvistato a Formentera.

Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati avevano fatto sognare i fan con la loro storia d’amore, terminata definitivamente alcuni fa. Durante il loro fidanzamento, i due ragazzi avevano partecipato anche a Temptation Island Vip, ed erano usciti più innamorati che mai, prima che le differenze caratteriali diventassero insormontabili e li portassero a chiudere definitivamente la loro storia. Nessuno dei due finora è mai apparso in compagnia di un nuovo amore, ma ora lui è stato pizzicato con una ragazza: ecco chi è.

Potrebbe interessarti anche:

Giordano Mazzocchi pizzicato a Formentera con una ragazza: chi è

Giordano Mazzocchi è stato sicuramente uno di corteggiatori più amati di Uomini e Donne. Dopo la fine della storia con Nilufar, durata circa un anno, nè lui nè l’ex tronista si erano mai fatti vedere con altre persone, tanto che i fan della coppia continuavano a sperare in un ritorno di fiamma tra i due. A quanto pare, però, queste persone dovranno ricredersi. Giordano infatti è stato avvistato a Formentera con una ragazza, che potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Giordano si trova infatti in vacanza a Formentera con il fratello Agostino e spesso e volentieri condivide con i fan momenti del suo relax in spiaggia o delle sue serate in discoteca. Ma l’ex corteggiatore è stato immortalato da alcuni utenti mentre passeggiava con una ragazza bionda, che è stata poi nuovamente fotografata mentre era in acqua proprio vicino a Giordano. Si tratta di Rachele Risaliti, vincitrice di Miss Italia nel 2016. I due appaiono vicini, anche se non sembrano avere atteggiamenti intimi. Rachele è dunque la nuova fiamma del Mazzocchi? O si tratta soltanto di un’amicizia? Non ci resta che attendere nuovi eventuali sviluppi sulla vicenda.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le news e le curiosità sui tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI