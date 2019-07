Aurora Ramazzotti, gravidanza in vista insieme a mamma Michelle? La notizia fa impazzire il web, la doppia risposta non tarda ad arrivare

Tra le notizie più bollenti rimbalzate sul web nelle scorse ore quella della doppia gravidanza di mamma Michelle Hunziker e di Aurora Ramazzotti, figlia della showgirl e di Eros. La Hunziker, che oltre ad Aurora ha altre due figlie con Tommaso Trussardi, le piccole Sole e Celeste, è stata più volte al centro del gossip per presunte gravidanze, rivelatesi sempre solo voci di corridoio e mai veritiere. Anche questa volta, il desiderio di mamma Michelle, che ha da sempre dichiarato di voler portare avanti una gravidanza contemporaneamente a sua figlia Aurora, rimarrà solo tale. La notizia, rimbalzata sul web, è stata solo l’ennesima voce, subito smentita da mamma Michelle. L’ironia rinomata della nota presentatrice ha fatto sorridere i follower. Ma cosa avrà risposto Aurora?

Potrebbe interessarti anche:

Aurora Ramazzotti e le voci sulla gravidanza. Il video di risposta impazza su Instagram

Il sogno della Hunziker pare sia destinato a rimanere tale, almeno per ora. La doppia gravidanza è stata smentita anche da Aurora, che nelle stories Instagram recenti ha ribadito la frequenza con cui le si attribuisca l’appellativo di futuro mamma e la velocità con la quale improvvisamente non le spetti più. La figlia di Eros e Michelle, che negli ultimi tempi ha scaldato il web con scatti bollenti e abbracci hot col suo Goffredo, è reduce da una doppia vacanza: la prima in Grecia, a Mykonos, dove i due hanno trascorso qualche giorno anche con Sara Daniele, per poi concedersi qualche giorno di relax in un noto e super stellato resort in Toscana. Anche stavolta, alla notizia, Aurora ha risposto con ironia, ma d’altronde il carattere dovrà pur averlo ereditato da qualcuno. E se mamma Michelle ci è andata piano, la piccola Auri, accanto al sorriso, sa ugualmente rimanere pungente.

Per rimanere sempre aggiornato sui protagonisti di Uomini e Donne e sui tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI