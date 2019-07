Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, battibecco su Instagram: lei non riesce a perdonarlo e volano anche alcuni schiaffi, ecco cosa è successo.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono fidanzati da poco più di un mese. Dopo il lungo perorso a Uomini e Donne, l’ex tronista tarantino ha scelto la bella Natalia, e ora i due si godono l’amore lontano dalle telecamere. Molti sperano di vederli di nuovo in tv, magari a Temptation Island, ma per ora la coppia non sembra intenzionata a dividersi, neanche per partecipare al programma di Canale 5. Amore a gonfie vele, dunque, se non fosse per un piccolo ‘screzio’ avvenuto qualche ora fa e condiviso da Natalia nelle sue storie Instagram: vediamo insieme cos’è successo.

Natalia Paragoni, schiaffi al suo Andrea: ecco cosa ha combinato l’ex tronista

Natalia Paragoni è stata la scelta di Andrea Zelletta, dopo un percorso piuttosto travagliato a Uomini e Donne. L’ex tronista è arrivato infatti quasi fino alla fine con tre corteggiatrici, anziché le solite due, e soprattutto le ha baciate tutte fino all’ultimo, costringendo Natalia e le altre a buttare giù diversi bocconi amari. Tutto è bene quel che finisce bene, però, e ora Andrea ha occhi solo per la sua Natalia. Qualche ora fa però i due ragazzi hanno voluto riguardare alcune vecchie puntate di Uomini e Donne, per rivedere il loro percorso. Insieme alla coppia, anche i nonni e i genitori di Andrea, tutti davanti alla tv per rivivere l’esperienza dell’ex tronista.

Ma quando Natalia ha rivisto le scene in cui lui baciava le alte corteggiatrici, ha cominciato a prenderlo a schiaffi, naturalmente in modo scherzoso, per ‘punirlo’ di tutte le volte in cui l’ha fatta soffrire quando era una corteggiatrice. ‘Ti picchio perché vedo i baci con le altre’, ha più volte ripetuto Natalia, con Andrea che incassava senza reagire, cercando solo di proteggersi dalle ‘ire’ della fidanzata. Tutto un gioco, naturalmente, per i due ragazzi, che si amano alla follia e sono concentrati solo sul loro futuro insieme.

