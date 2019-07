La giovane Elettra Lamborghini continua ad infiammare Instagram: lo scatto con la maglia davvero troppo corta conquista tutti, sotto è completamente nuda.

Non ha bisogno di presentazioni Elettra Lamborghini. La bella e sensuale ereditiera sa sempre come farsi conoscere ed apprezzare su Instagram. Nonostante sia entrata nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione di alcuni reality italiani e spagnoli, il successo è aumentato sempre di più in seguito al suo ruolo di coach a The Voice of Italy. Dove, con la sua esuberanza e simpatia, è riuscita, in pochissimo tempo, a farsi amare. Numerosi, infatti, sono i fan che, quotidianamente, la seguono su Instagram. È proprio qui che, recentemente, la bella Lamborghini ha pubblicato una foto davvero squisita. Pensate, indossa una maglia davvero molto corta. E, sotto l’indumento, non indossa nulla. È nuda, insomma.

Elettra Lamborghini, la maglia è troppo corta: sotto è completamente nuda

È un periodo davvero d’oro per Elettra Lamborghini. Pochissimi giorni fa, infatti, è uscito il suo nuovo singolo. Dopo ‘Pem Pem’, dunque, sembra che anche ‘Tocame’, è questo il nome della canzone in collaborazione con Pitbull, ha tutte le carte in regole per dimostrarsi un vero e proprio tormentone dell’estate 2019. E così, per interagire ancora di più con i suoi followers, la giovane cantante ha pubblicato una foto di uno dei suoi outfit del videoclip musicale ufficiale. Con un pantalone blu elettrico e maglia bianca, Elettra infiamma Instagram. Ovviamente, è praticamente impossibile, però, non notare un particolare dettaglio. La maglia che la giovane indossa è davvero molto corta. E per questo, quindi, si mette in evidenza un particolare davvero ‘bollente’. Da come si può vedere dallo scatto in questione e che vi abbiamo riproposto, Elettra non indossa il reggiseno. È nuda, insomma. Lo si evince chiaramente dalla sinuosa scollatura che fuoriesce dalla maglia. Inutile raccontarvi, quindi, la reazione dei suoi fan.

