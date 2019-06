Elettra Lamborghini ‘twerka’ in piscina: il costume è minuscolo, Instagram in tilt dopo il video pubblicato dalla sexy ereditiera sul suo profilo.

Elettra Lamborghini sa sempre come farsi notare. La sexy ereditiera si è fatta conoscere al grande pubblico grazie all’esperienza come coach a The Voice of Italy. Ma la sua schiera di fan non la abbandonano mai. E sui social, la sensualissima Elettra ha sempre delle gradevoli sorprese per loro. L’ultima, notevolissima, è un video in cui la bellissima Lamborghini balla a suo modo: il suo inconfondibile twerking. Ma la particolarità è che Elettra si trova in piscina, con un costume davvero mini. Inutile dire che il video è davvero bollente. Diamo un’occhiata.

Elettra Lamborghini ‘twerka’ in piscina: il suo lato B fa impazzire tutti

Anche stavolta Elettra Lamborghini non è passata inosservata. La bellissima ereditiera ha già abituato i suoi followers a costumi sexy e foto bollenti. Ma il video che ha postato poco fa sul suo Instagram ha davvero mandato in tilt i suoi fan. Non ci credete? Guardate un po’:

Ebbene sì, ve l’avevamo detto! Elettra ironizza sul movimento dell’acqua con la scritta ‘Tzunami’ nella didascalia del video. Ma gli occhi dei fan si saranno certamente posati sul corpo della Lamborghini. Il suo twerk è inconfondibile, così come il suo lato B, messo splendidamente in risalto dal costume ‘piccolissimo’ indossato da Elettra. Un costume leopardato, ovviamente: è la fantasia preferita da Elettra, che si è addirittura tatuata il motivo animalier su un fianco. Che dire, Elettra Lambroghini sa sempre come far parlare di sè! Per la gioia dei suoi fedelissimi fan.

