Processo Barbara D’Urso: Selvaggia Lucarelli vince la causa dopo due gradi di giudizio e festeggia sul suo profilo Twitter.



Il processo d’appello che vede coinvolte Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli è volto al termine. Ad annunciarlo, è stata la giornalista ed opinionista Lucarelli sul suo profilo Twitter. Si è affidata a questo canale per “festeggiare” la vittoria della causa contro la presentatrice di Canale 5.

Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto anni fa.

Potrebbe interessarti anche:

Processo Barbara D’Urso, Selvaggia Lucarelli vince la causa e festeggia su Twitter

Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli si trovano protagoniste di tale processo dopo che, anni fa, la Lucarelli pubblicò sui propri canali social, un commento decisamente sopra le righe nei confronti della D’Urso. Quest’ultima era ospite a Le Invasioni Barbariche di Daria Bignardi. Durante l’intervista, Selvaggia Lucarelli scrisse un tweet al veleno: “L’applauso del pubblico alle Invasioni Barbariche ricordava più o meno quello alla bara di Priebke”, ovvero un noto criminale nazista.

Barbarella ha deciso così di denunciare per diffamazione la Lucarelli. Il processo di primo grado si era concluso con la vittoria della D’Urso, che avrebbe dovuto ricevere danni morali per 700 euro oltre al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese legali.

In appello, però, il processo tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso si è concluso in maniera differente e la giornalista ha festeggiato così su Twitter, con un’ulteriore frecciatina alla rivale.

ESCLUSIVA MONDIALE. Non farò comunicati stampa come fece la signora per far sapere al mondo che aveva vinto una causa contro di me e che “mi ero rifiutata di scusarmi”, ma basta un tweet: oggi ho vinto l’appello del processo Barbara D’Urso. “Il fatto non costituisce reato”. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 4 luglio 2019

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!