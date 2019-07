Anticipazioni Temptation Island, Katia furiosa dopo aver visto un video di Vittorio: “Spacco tutto”. Ecco cosa vedremo nella prossima puntata del reality.

Anche quest’anno Temptation Island si conferma un successo. Le avventure delle coppie che hanno scelto di mettersi in gioco sull’isola delle tentazioni sono entrate nel video. E le anticipazioni sulla terza puntata del reality sono più succulente che mai! Uno scoop riguarderà una delle coppie più discusse di questa edizione, quella formata da Katia Fanelli e Vittorio Collina. Ebbene, questa volta a infuriarsi sarà proprio la bionda ‘fotonica’. Cosa avrà combinato il suo Vittorio? Diamo un’occhiata al video spoiler, pubblicato nella pagina ufficiale di Temptation Island.

Temptation Island Anticipazioni, Katia perde le staffe: colpa di un video di Vittorio

Se siete abituati a vedere Vittorio in crisi dopo i video della sua Katia nel villaggio dei tentatori, ebbene, aspettatevi qualche cambiamento. Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island, infatti, lanciano un vero e proprio scoop. A perdere le staffe, stavolta, sarà proprio Katia, dopo la visione di un video riguardante il suo fidanzato. Se non avete paura degli spoiler, guardatelo pure:

Dalle immagini mostrate in anteprima sul profilo ufficiale del programma, sembra che Vittorio abbia fatto davvero qualcosa di ‘grave’. La frase “Baciala fai prima” di Katia lascia intuire che il suo fidanzato si sia avvicinato un bel po’ a una delle tentatrici. Un episodio davvero inaspettato, visto che finora era stata la bionda a far preoccupare maggiormente il suo Vittorio, per via del legame con il single Giovanni. Ma, a quanto pare, lunedì sera la situazione si capovolgerà! Cosa avrà visto nel pinnettu la fotonica Katia? Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire tutte le novità direttamente dall’Isola delle tentazioni!

