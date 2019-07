Ultimo ha incantato l’Olimpico con il suo concerto ieri sera 4 giugno: tra il pubblico è spuntata una fan speciale. Ecco di chi si tratta.

Una notte davvero speciale per Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, che ieri sera ha riempito l’Olimpico di Roma per il suo concerto. Ha realizzato il suo sogno ed è diventato tra gli artisti più giovani a salire sul palco dello stadio romano: nella sua città l’emozione è stata davvero forte. 64 mila spettatori, tra fan ed amici, commossi a cantare squarciagola i versi romantici delle sue canzoni: per Niccolò è stata una serata magica. Tra il pubblico è spuntata anche una fan speciale: l’abbiamo trovata tramite alcune IG story. Ecco di chi si tratta.

Ultimo incanta l’Olimpico: nel pubblico presente anche la sua fidanzata

Dopo un periodo buio, pare esser tornato il sereno tra Ultimo e la sua fidanzata, Federica Lelli. Ieri sera nel pubblico dello stadio Olimpico era presente anche lei: le riprese, fatte dalla sorella Martina, la ritraggono sorridente ed emozionata mentre intona le parole di “L’unica forza che ho”. Il video emozionante sta facendo il giro del web.

La loro storia d’amore finì in concomitanza con la partecipazione di Sanremo del giovane cantautore: fu Niccolò a dare l’annuncio della rottura con la storica fidanzata, svelando di averla persa per colpa degli impegni. Il settimanale Chi qualche settimana fa ha lanciato il gossip di un ritorno di fiamma: vedendo Federica al concerto, pare essersi confermato il rumors. I fan sono stra felici per i due.

