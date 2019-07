Grande Fratello 16, la dedica di Daniele Dal Moro a Martina Nasoni lascia i fan senza parole. Ecco le sue parole.

Il Grande Fratello 16 si è concluso già da un po’, ma le vicende dei protagonisti della Casa più spiata d’Italia continuano a interessare i fan del programma. Tra i personaggi più amati di quest’anno c’è sicuramente Martina Nasoni, la vincitrice del reality. Ma è proprio a lei che un ex concorrente del GF ha voluto fare una dedica molto speciale. Si tratta di Daniele Dal Moro, il veronese per cui Martina ha preso una bella ‘sbandata’ nella Casa. Ecco cosa ha fatto qualche ora fa Daniele per Martina.

Grande Fratello 16, la dedica di Daniele a Martina emoziona i fan

Daniele e Martina sembrano essere più vicini che mai. Nonostante nella Casa tra i due non sembrava potesse nascere qualcosa di serio, da quando è finita la trasmissione i due ex gieffini sembrano essere davvero inseparabili. Già numerose volte abbiamo visto Daniele e Martina insieme nelle loro Instagram Stories, ma quello che ha fatto qualche ora fa il veronese ha lasciato davvero tutti senza parole. Daniele non solo ha postato la prima foto ufficiale con Martina sul suo profilo, ma si è lasciato andare a una dichiarazione davvero forte. Diamo un’occhiata:

Ebbene sì, l’ex concorrente del Grande Fratello sembra voler lanciare una frecciatina a tutti quelli che hanno ‘criticato’ la sua scelta di avvicinarsi a Martina. Per molti, Daniele avrebbe cambiato idea sulla ragazza solo in seguito alla sua vittoria nel programma, cercando visibilità attraverso la relazione con lei. Ma Daniele risponde coi fatti, e con un bel’ “Sbam” pubblica il suo primo scatto ufficiale con Martina. Nonostante le ‘congetture’, tra i due sembra essere nato davvero qualcosa di reale. Non ci resta che fare tanti auguri alla neo coppia!

