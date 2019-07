Laura Chiatti e Marco Bocci festeggiano il 5° anniversario di matrimonio. La dolce dedica comparsa sul web intenerisce i follower

In un’estate in cui stiamo assistendo ad amorini finiti e relazioni all’ultimo giro di boa, si fanno largo quelle felici e spensierate. Laura Chiatti e Marco Bocci sono sicuramente in alla lista degli indiziati. L’amore tra i due procede a gonfie vele e a testimoniarlo è la frase romantica che Laura ha dedicato al suo bel Marco in occasione del loro quinto anniversario di matrimonio. Il post è arrivato esattamente allo scoccare della mezzanotte e Laura ha saputo trovare le parole giuste per strappare un sorriso alla sua dolce metà. Sullo sfondo il mare blu che incornicia un abbraccio tenero e i volti sorridenti. Il messaggio di Laura ha sorpreso Marco, che non ha atteso molto per controbattere.

Potrebbe interessarti anche:

Laura Chiatti e Marco Bocci, anniversario di matrimonio romantico. La dedica social in tempo record

Cinque anni d’amore, tra la Chiatti e Bocci, che hanno coronato il sogno di diventare genitori con la nascita di Enea e Pablo. Attivissimi sui social, lei soprattutto, incantano spesso i follower con ritratti di una famiglia sempre felice. Marco e Laura convolavano a nozze cinque anni fa a Perugia, circondati dall’affetto di parenti accorsi da tutti gli angolo d’Italia. La dedica social è chiara “magari tra 50 ci scegliamo di nuovo” scrive Laura, a testimonianza del forte sentimento che li lega.

Una relazione nata per caso, tra una cena e l’altra con amici in comune, quando Marco da poco usciva dalla chiacchieratissima storia con Emma Marrone. Non tutti ci avrebbero scommesso, eppure l’amore ha trionfato su tutto. La risposta simpatica di Marco non tarda ad arrivare, che quasi sotto forma di minaccia promette ancora a Laura che sarà per sempre.

Belli, innamorati e divertenti, una coppia che non smette di regalare remozioni.

Per rimanere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo, per tutte le news e le indiscrezione clicca qui!