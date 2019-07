L’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Zelletta è stata duramente attaccato su Instagram: ecco qual è stata la sua incredibile reazione.

È stato uno dei tronisti più sorprendenti ed unica della passata edizione di Uomini e Donne. Andrea Zelletta, modello pugliese, è saputo, sin da subito, conquistare le simpatie del suo pubblico. Con una smisurata bellezza e spiccata ironia, il giovane ed aitante modello ha conquistato un notevole successo. Lo sa bene Natalia Paragoni, sua ex corteggiatrice ed attuale fidanzate. Purtroppo, però, non si può piacere a tutti. Questo capita anche nella vita normale, si sa. Ed, infatti, pochissime ore fa, Andrea ha ricevuto una serie di critiche ed offese su Instagram. Alle quali l’ex tronista ha risposto in modo esclusivamente esemplare. Ecco di cosa parliamo.

Uomini e Donne, Andrea Zelletta: piovono critiche social, ecco la sua reazione

Nonostante la sua storia d’amore con Natalia Paragoni proceda a gonfie vele, l’idillio di Andrea Zelletta è, ben presto, ‘appassito’. Complici, senza alcun dubbio, alcune critiche social giunte sul suo profilo ufficiale di Instagram. Da quando è uscito da Uomini e Donne, l’ex tronista non perde mai occasione di essere presente sui social. Ed, in particolare, di condividere con chi, durante il suo percorso televisivo non l’ha mai abbandonato, il frutto della sua partecipazione al programma di Canale 5. È proprio su questo, però, che gli sono arrivate delle critiche davvero incredibile ed assurde. Alle quali, come dicevamo, il modello pugliese non ha potuto fare a meno di non rispondere:

Insomma, come dicevamo precedentemente quindi, delle critiche ed ‘offese’ davvero inaudite. A cui, ovviamente, Andrea ha dovuto rispondere per le rime. Ecco la sua reazione:

“Le critiche, gli insulti, devono avere un senso logico”, ecco come risponde l’ex tronista di Uomini e Donne. Siete d’accordo anche voi?

