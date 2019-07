Alla domanda se è rifatta, Elettra Lamborghini risponde in modo molto chiaro e deciso: ecco cos’è successo e qual è stata la sua risposta.

Continua il successo di Elettra Lamborghini. La bella ereditiera, dopo la partecipazione ad alcuni reality spagnoli ed italiani, è riuscita a conquistare ancora di più clamore in seguito al suo ruolo da coach nel talent di Rai Due, The Voice of Italy. Accompagnata da una giuria d’eccezione, la giovane Elettra è riuscita a distinguersi completamente dagli altri suoi compagni di viaggi grazie soprattutto alla sua simpatia ed esuberanza. Sarà, infatti, proprio questa la chiave del suo successo. Che, tra l’altro, aumenta sempre di più anche sui social. È proprio qui che, pochissime ore fa, la bella Lamborghini ha risposto ad una domanda davvero specifica di un suo fan. ‘Elettra sei rifatta?’, recita il quesito. Ecco la sua risposta.

Elettra Lamborghini rifatta? Ecco la risposta della cantante

Elettra Lamborghini è sempre molto attiva sui social. La giovane cantante, infatti, non perde mai occasione di poter interagire con i suoi numerosi ed affezionati followers. Non solo, quindi, pubblica deliziosi scatti ed esilaranti video. Ma, molto spesso, si lascia andare ad un vero e proprio faccia a faccia virtuale con i suoi fan. Recentemente, infatti, si è messa ‘a disposizione’ dei suoi seguaci. Che, a loro volta, hanno colto l’occasione al balzo per poter chiederle qualsiasi cosa. C’è, infatti, chi le chiede quando andrà in Messico, Colombia. E chi, invece, vuole sapere altro della sua persona. “Elettra dicono che sei rifatta, è vero?”, chiede un suo fan. La risposta della cantante è davvero precisa e chiara. Elettra, infatti, dichiara di non essere in alcun modo rifatta. Altrimenti non avrebbe senso mostrarsi sempre senza trucco ecc..Insomma, la giovane Lamborghini è davvero la semplicità fatta in persona. Non lo trovate anche voi?

