Incredibile spoiler della terza puntata di Temptation Island 2019, Ilaria Teolis perde completamente le staffe dopo aver visto un video di Massimo.

Continua il viaggio dei sentimenti di Temptation Island 2019. Lunedì 8 Luglio, infatti, andrà in onda la terza puntata del famoso programma. Giunti quasi alla fine del percorso, quindi, le sei coppie continuano la loro avventure nei rispettivi villaggi dell’Is Morus Relais. Con l’intento di scoprire se le loro storie d’amore possono proseguire anche nella vita reale. O è meglio dare un taglio definitivo. Cosa accadrà, quindi, nella terza puntata di Temptation Island. In queste ultime ore, sul profilo ufficiale del programma, è stato pubblicato un vero e proprio spoiler. Che riguarda principalmente la coppia Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Curiosi di conoscerlo? Vi accontentiamo subito.

Temptation Island 2019, spoiler terza puntata: Ilaria perde le staffe

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sono una giovane coppia romana, fidanzata da due anni e mezzo. Giunti all’interno di Temptation Island 2019 per capire se la relazione ha un futuro, la coppia sta affrontando appieno questo percorso televisivo. Se Ilaria, infatti, sembra aver creato un rapporto d’amicizia con il single Javier Martinez, differente è l’atteggiamento del suo fidanzato. Massimo, infatti, si è dapprima legato alla single Federica Lepanto. Ed, in seguito, alla romana Elena Cianni. Suscitando la gelosia, com’è giusto che sia, della sua fidanzata. Eppure, sembra che, nel corso della terza puntata che andrà in onda, per l’appunto, lunedì 8 Luglio, le cose cambieranno drasticamente. Da un incredibile spoiler, lanciato dal sito ufficiale del programma, siamo riusciti a carpire una piccola anticipazione di quello che vedremo tra pochissimi giorni. Dal video in questione, infatti, si vede chiaramente la reazione furibonda di Ilaria, in seguito alla visione di un filmato che riguarda il suo fidanzato. Cosa avrà visto? Massimo, dunque, fa una richiesta davvero molto particolare alla single. “Vuoi dormire con me?”, chiede il romano. Inutile raccontarvi della reazione della giovane. La quale, appena uscita dal Pinnettu, esclama: “Ciao Massimo!”. Cosa vorrà dire? Un altro falò di confronto anticipato? Lo scopriremo.

